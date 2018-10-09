Общество

В России подготовили концепт плацкартного вагона капсульного типа

«Трансмашхолдинг» подготовил концепт плацкартного пассажирского вагона капсульного типа. Об этом сообщил журналистам глава холдинга Кирилл Липа, передает «Интерфакс».

Ранее о разработке такого подвижного состава сообщал генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. «Это они и есть. Он о них и говорил», - отметил Липа, отвечая на вопросы в кулуарах форума «Открытые инновации».

В то же время, по словам руководителя машиностроительной компании, пока понимания того, когда РЖД могут заказать, нет. «Мы разработали (концепт – ред.), презентовали им (монополии – ред.). Дальше они скажут, чего они хотят», - заявил топ-менеджер, добавив, что в случае заказа вагоны будут производиться на Тверском вагоностроительном заводе (актив ТМХ).

Ранее Белозеров заявил, что в ближайшие два года РЖД начнут заменять плацкартные вагоны на более комфортные типы. Планируется использовать вагоны с общим пространством без купе. Рассматривают места капсульного типа и варианты «пространства-трансформера», где можно формировать свое место для поездки.