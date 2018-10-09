Пскович рассказал, как приготовить обед из двух блюд за пять рублей

Уроженец города Пскова Марк Мордовцев, работающий тренером по плаванию в Санкт-Петербурге, научился готовить обед стоимостью в 5 рублей. Свой рецепт он поведал порталу metronews.ru.
Тренер по плаванию Марк Мордовцев может считаться самым «экономным» поваром в мире: он поставил и удачно завершил эксперимент по приготовлению полноценного обеда за копейки. Причем, к общепиту экспериментатор не имеет никакого отношения.
«Я родился в Пскове в многодетной семье – всего нас у родителей шестеро, мы все спортсмены, поэтому я поступил в НГУ им. Лесгафта и стал работать тренером и учителем плавания в школе», - рассказал Марк Мордовцев. Он завел себе ютьюб-канал и рассказывал там о путешествиях. Видео с бюджетным обедом стало его хитом.
«Вообще самое дорогое, что мы пробовали в путешествиях, – это салат из морепродуктов и большого краба в Таиланде, который стоил 50 долларов. Но он оказался очень острым, поэтому мы осилили лишь половину. А вот элитный кофе "Лювак» мы пробовали во Вьетнаме на ферме, где его изготавливают, – и всего за 5 долларов», – вспоминает Марк.
Идея пятирублевого обеда пришла в голову эконом-повару во время завтрака в булочной. «Больше всего денег уходит именно на продукты – почему бы не попробовать питаться максимально дешево? Вот я пошел в супермаркет и закупил там на вес овощей, гороха и макарон. В пересчете на потраченное количество у меня получилось 9,5 рублей – по пять рублей за один обед и по 2,5 рублей за порцию», – рассказывает пскович.
Рецепт Марка Мордовцева очень прост: из картофеля и гороха варится суп-пюре, к отваренным макаронам добавляется поджарка из лука и моркови. «Конечно, это не супер-изысканный вкус, но есть вполне можно, к тому же там нет ничего вредного. На первом курсе я бы о таком обеде мечтал, но денег и времени хватало только на пюре в стакане. А здесь нет ничего сложного: на все про все у меня ушло около 1 часа – от магазина до обеда. И это притом, что я не люблю готовить и предпочитаю есть в столовой», – объясняет Марк.
Такие рецепты, уверен он, полезны студентам и пенсионерам, а интересны абсолютно всем: все самое дорогое и самое дешевое всегда вызывает удивление.
1 часа достаточно, чтобы приготовить полноценный обед на двоих в стиле «экстрим-эконом».
Калькуляция: что сколько стоит в обеде за пять рублей
Главный секрет супердешевого обеда: все продукты нужно покупать «на вес» и использовать сезонные овощи, которые продаются по самой низкой цене. Что нужно взять:
макароны, 100 г – 3 руб. 17 коп.
картофель, 85 г – 1 руб. 31 коп.
морковь, 70 г – 1 руб. 35 коп.
репчатый лук, 65 г – 1 руб. 11 коп.
горох, 55 г – 2 руб. 30 коп.
Итого: 9 рублей 24 копейки.