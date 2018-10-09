Общество

Пскович рассказал, как приготовить обед из двух блюд за пять рублей

Уроженец города Пскова Марк Мордовцев, работающий тренером по плаванию в Санкт-Петербурге, научился готовить обед стоимостью в 5 рублей. Свой рецепт он поведал порталу metronews.ru.

Тренер по плаванию Марк Мордовцев может считаться самым «экономным» поваром в мире: он поставил и удачно завершил эксперимент по приготовлению полноценного обеда за копейки. Причем, к общепиту экспериментатор не имеет никакого отношения.

«Я родился в Пскове в многодетной семье – всего нас у родителей шестеро, мы все спортсмены, поэтому я поступил в НГУ им. Лесгафта и стал работать тренером и учителем плавания в школе», - рассказал Марк Мордовцев. Он завел себе ютьюб-канал и рассказывал там о путешествиях. Видео с бюджетным обедом стало его хитом.

«Вообще самое дорогое, что мы пробовали в путешествиях, – это салат из морепродуктов и большого краба в Таиланде, который стоил 50 долларов. Но он оказался очень острым, поэтому мы осилили лишь половину. А вот элитный кофе "Лювак» мы пробовали во Вьетнаме на ферме, где его изготавливают, – и всего за 5 долларов», – вспоминает Марк.

Идея пятирублевого обеда пришла в голову эконом-повару во время завтрака в булочной. «Больше всего денег уходит именно на продукты – почему бы не попробовать питаться максимально дешево? Вот я пошел в супермаркет и закупил там на вес овощей, гороха и макарон. В пересчете на потраченное количество у меня получилось 9,5 рублей – по пять рублей за один обед и по 2,5 рублей за порцию», – рассказывает пскович.

Рецепт Марка Мордовцева очень прост: из картофеля и гороха варится суп-пюре, к отваренным макаронам добавляется поджарка из лука и моркови. «Конечно, это не супер-изысканный вкус, но есть вполне можно, к тому же там нет ничего вредного. На первом курсе я бы о таком обеде мечтал, но денег и времени хватало только на пюре в стакане. А здесь нет ничего сложного: на все про все у меня ушло около 1 часа – от магазина до обеда. И это притом, что я не люблю готовить и предпочитаю есть в столовой», – объясняет Марк.

Такие рецепты, уверен он, полезны студентам и пенсионерам, а интересны абсолютно всем: все самое дорогое и самое дешевое всегда вызывает удивление.

1 часа достаточно, чтобы приготовить полноценный обед на двоих в стиле «экстрим-эконом».