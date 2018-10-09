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Общество

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10- летним юбилеем

16.10.2018 20:57|ПсковКомментариев: 2

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с 10-летним юбилеем ведомства. Направленная им телеграмма от главы государства опубликована на сайте Кремля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе управления Росреестра по Псковской области. В поздравлении говорится:

«Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 10-летием создания Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

За прошедшие годы ваша служба накопила значительный опыт, сформировалась как серьезное, авторитетное ведомство. Сотрудниками Росреестра и его территориальных органов была проведена сложная, масштабная работа по формированию Единого государственного реестра недвижимости, содержащего более 300 миллионов записей обо всем учтенном на территории России недвижимом имуществе.

Этот огромный массив информации востребован в решении важных задач, главные из которых связаны с обеспечением законных прав и защитой интересов граждан, развитием деловой, инвестиционной активности, бережным, рациональным использованием наших природных богатств.

Уверен, что профессиональная компетентность, ответственность, широкое внедрение самых современных технологий позволят вам и впредь эффективно трудиться на благо страны.

Желаю успехов и всего наилучшего.

Владимир Путин».

Теги: #Росреестр #юбилей
Источник: Псковская Лента Новостей
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