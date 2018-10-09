Общество

Мамаев и Кокорин официально принесли извинения потерпевшим по делу о потасовках

Футболист Павел Мамаев, арестованный по делу о потасовках Москве, официально принес извинения потерпевшей стороне и предложил примирение в ходе очных ставок. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

«Потерпевшим (Виталию) Соловчуку и Сергею (Гайсину) Павел высказал свои извинения и выразил готовность возместить моральный и физический ущерб... Мы высказали такое предложение (о примирении – ред.) и все, что необходимо для этого, сделали - официально в присутствии потерпевшей стороны», - сказал Бушманов журналистам.

По его словам, реакция потерпевших на предложение может последовать на любой стадии производства по делу - как на предварительном следствии, так и при его рассмотрении в суде.

Адвокат подчеркнул, что в настоящее время Мамаеву обвинение не предъявлено. «Официально обвинения ему до настоящего времени не предъявлялось, и надеюсь, что следствие, оценив собранные доказательства, в том числе и показания других свидетелей, даст правильную юридическую оценку его действиям, чтобы не предъявлять ему излишнее и потом это прекращать», - отметил Бушманов.

Защитник добавил, что третий потерпевший в рамках уголовного дела, по которому проходит Мамаев, - сотрудник Минпромторга Денис Пак - в ходе очной ставки пояснил, что не имеет претензий к футболисту. «Пак сказал, что к избиению он (Мамаев – ред.) не причастен, каких-либо выкриков, оскорблений со стороны Мамаева он не слышал», - сказал Бушманов.

«В настоящее время Павел еще находится на карантинном режиме, переживает произошедшее, считает свой поступок аморальным. Он приносит извинения болельщикам и всем жителям страны», - заключил адвокат.

Добавим, извинения потерпевшей стороне также принес футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл.

Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест футболистов Мамаева, Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла до 8 декабря. Все трое подозреваются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ). В минувшую пятницу на аналогичный срок под арест был отправлен еще один фигурант дела спортсменов - Александр Протасовицкий, подозреваемый только в хулиганстве.

В уголовном деле речь идет о двух драках с участием Кокорина и Мамаева утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой - Соловчук. Вторая потасовка случилась в «Кофемании» на ул. Большой Никитской - в ней травмы получили федеральные чиновники Пак и Гайсин.

Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.