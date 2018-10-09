Общество

Требования пожарной безопасности напомнили жителям Пыталово

16 октября сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в жилом секторе Пыталово проведен профилактический рейд по соблюдению требований пожарной безопасности в осенне-зимний период.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен подворовой обход, с населением проведены инструктажи и беседы в области пожарной безопасности, распространены листовки по правилам эксплуатации печного отопления, газового и электрооборудования домов.

Гражданам доведена складывающаяся обстановка с пожарами и их последствиями на территории Пыталовского района, действия при обнаружении пожара. Также были напомнены телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.