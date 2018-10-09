Общество

Названы последствия разрыва отношений РПЦ с Константинополем

Разрыв евхаристического общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом из-за предоставления автокефалии церкви на Украине будет иметь последствия как для православных украинцев, так и для паломников РПЦ, которым теперь закрыта дорога на Афон.

При этом последствия кризиса затронут не только верующих, потому что в нем гораздо больше политики, чем религии.

Эксперты убеждены происходящее стоит рассматривать «через призму тотальной войны, которую коллективный Запад ведет против России».

По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, принимаемые Константинополем решения будут иметь катастрофические последствия как для внутренней ситуации на Украине, усугубив гражданский раскол внутри страны, так и для многовековых связей отношений украинского и российского народов.

Кроме того, Служба безопасности Украины начала проводить работу со священниками, руководителями на местах, а дальше подключатся штурмовики и радикалы, уверены эксперты.