Общество

В России семеро из десяти детей страдают ожирением

В России семеро из десяти детей обладают повышенной массой тела. В то время как в 1980-е годы из 10 детей ожирением страдал лишь один. Об этом в рамках круглого стола «Известий» заявила Светлана Зайцева, доцент кафедры педиатрии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, врач-педиатр ЦДКБ ФМБА России.

По ее мнению, профилактику данной проблемы нужно начинать с внутриутробного периода. В частности, перестать назначать будущим мамам в целях борьбы с аллергией диеты, ограничивающие прием рыбы и молочных продуктов.

Грудное вскармливание и последующее рациональное питание также предупреждают развитие детского ожирения.

«Начинать прикорм надо с шести месяцев, и не с соков, которые богаты глюкозой, а с овощных и мясных продуктов - для профилактики дефицита железа», - добавила Зайцева.

Другой эксперт - Алексей Ковальков, российский врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН, профессор, полагает, что предрасположенность к ожирению нужно выявлять с раннего детства на генетическом уровне.

Кроме того, он заявил о необходимости изучения диетологии с первого класса школы