Общество

Федеральная служба судебных приставов будет проверять коллекторов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет контролировать деятельность коллекторов по работе с обращениями граждан. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

Кроме того, приставы будут запрашивать у взыскателей информацию и документы в целях проверки обоснованности жалоб. В случае выявления нарушений со стороны коллекторов им грозит штраф до 2 млн рублей и исключение из реестра.

По сведениям ФССП, в первом полугодии 2018 года приставы получили 10,5 тыс. жалоб на действия коллекторов. Это на 57% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Большая часть обращений граждан касается психологического давления со стороны взыскателей и превышения ими разрешенного законом числа звонков и сообщений.

Эксперты полагают, что новая мера дисциплинирует участников рынка и снизит количество жалоб.