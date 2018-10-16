Общество

В отношении Александра Гизбрехта прекращено уголовное дело

Постановлением Псковского городского суда прекращено уголовное дело в отношении бывшего и.о. генерального директора государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта с назначением ему судебного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Органами предварительного расследования он обвинялся в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности).

Применение данной меры уголовно-правового характера обусловлено раскаянием виновного в совершении противоправной деятельности, а также полным возмещением им на досудебной стадии уголовного судопроизводства причиненного вреда, общий размер которого составил более 5,1 млн рублей.

Напомним, в 2015-2016 годах и. о. генерального директора государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт был привлечен к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ, ч.ч. 1,3,4 ст. 20.4 КоАП РФ и дважды ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, с назначением административных штрафов в общей сумме 75 тысяч рублей.

В нарушение требований действующего законодательства по указанию Гизбрехта назначенные административные штрафы были оплачены за счет средств ГППО «Псковпассажиравтотранс», сам и. о. генерального директора денежные средства из своей заработной платы в кассу предприятия не вносил. По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в отношении руководителя государственного предприятия возбуждено четыре уголовных дела по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Экс-губернатор региона Андрей Турчак принял решение отстранить Гизбрехта от занимаемой должности в связи с представлением прокуратуры.