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Сергей Грахов назначен и.о. председателя областного комитета по строительству и ЖКХ

Сергей Грахов назначен и.о. председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Данная информация содержится на официальном сайте комитета.

Отметим, что ранее Сергей Грахов возглавлял отдел градостроительного зонирования Минстроя РФ.

Вчера стало известно, что бывший руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов покидает свой пост по собственному желанию.

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«К нему (Андрею Агапову - ред.) накопилось много претензий, в том числе - по поводу неисполнения поручений губернатора. Судя по мнениям, которые мы слышали от близких к администрации области людей, на должности главы комитета, в чьей компетенции находится решение самых главных областных проблем (мусор, стройка, ТКО) больше не готовы были видеть одновременно и неисполнительного, и неинициативного человека. Принятые к данному моменту кадровые решения говорят о том, что под ударом находится блок вице-губернатора Александра Кузнецова. Что, в принципе, понятно: он курирует важнейшие комитеты, от которых напрямую зависит благополучие региона, и к работе которых есть немало вопросов. Мы предполагаем дальнейшие перемены в формате работы этого блока с вероятными кадровыми заменами», - поясняет причины отставки приближенный к исполнительным органам власти региона телеграм-канал «Скобаристан».

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