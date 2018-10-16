Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
V Юбилейный Пушкинский бал
Как не замерзнуть на рыбалке
Истории успеха
«Переобуваемся» на зиму
Квартиры на любой вкус
Уголовное преследование прекратить!
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
«CONCORD ORCHESTRA»: 15 октября в Пскове
Госуслуги онлайн ИНФОГРАФИКА
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 16.10.2018 10:46102 Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ 17.10.2018 09:341 Елена Бибикова проведет прием граждан в Пскове 17.10.2018 09:1720 Сергей Грахов назначен и.о. председателя областного комитета по строительству и ЖКХ 17.10.2018 09:0223 В отношении Александра Гизбрехта прекращено уголовное дело 17.10.2018 08:5621 Все лучшее - детям, но без парковок 17.10.2018 08:220 Федеральная служба судебных приставов будет проверять коллекторов
 
 
 
Самое популярное 14.10.2018 16:5230 Появление расы суперлюдей, которые станут угрозой человечеству, предсказал Стивен Хокинг перед смертью 16.10.2018 11:206 Синоптики предупредили о резком окончании бабьего лета 16.10.2018 10:46102 Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ 16.10.2018 13:2027 Разочарование от Ганзы и судьба Народного парка 16.10.2018 20:4657 Пскович рассказал, как приготовить обед из двух блюд за пять рублей
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сергей Грахов назначен и.о. председателя областного комитета по строительству и ЖКХ

17.10.2018 09:17|ПсковКомментариев: 21

Сергей Грахов назначен и.о. председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Данная информация содержится на официальном сайте комитета. 

Отметим, что ранее Сергей Грахов возглавлял отдел градостроительного зонирования Минстроя РФ. 

Вчера стало известно, что бывший руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов покидает свой пост по собственному желанию. 

«К нему (Андрею Агапову - ред.) накопилось много претензий, в том числе - по поводу неисполнения поручений губернатора. Судя по мнениям, которые мы слышали от близких к администрации области людей, на должности главы комитета, в чьей компетенции находится решение самых главных областных проблем (мусор, стройка, ТКО) больше не готовы были видеть одновременно и неисполнительного, и неинициативного человека.  Принятые к данному моменту кадровые решения говорят о том, что под ударом находится блок вице-губернатора Александра Кузнецова. Что, в принципе, понятно: он курирует важнейшие комитеты, от которых напрямую зависит благополучие региона, и к работе которых есть немало вопросов. Мы предполагаем дальнейшие перемены в формате работы этого блока с вероятными кадровыми заменами», - поясняет причины отставки приближенный к исполнительным органам власти региона телеграм-канал «Скобаристан».

Отметим, что кадровые перестановки в комитете, курирующем сферу ЖКХ, прогнозировались сразу после губернаторских выборов. Как и предполагалось, ведомство еще до Андрея Агапова покинула его первый заместитель Наталья Филягина. На данный момент позиция первого зама, согласно информации на сайте комитета, не занята.

Теги: #ЖКХ #кадровые перестановки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 21Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове собираются переименовать аэропорт «Кресты». По вашему мнению, кто из исторических деятелей достоин быть увековеченным в его названии?
В опросе приняло участие 936 человек
17.10.2018, 10:100 В Великих Луках сыграли в «Зарницу» 17.10.2018, 10:040 Массовые проверки водителей пройдут 18 октября в Псковской области 17.10.2018, 10:010 В псковской квартире на ул. Розы Люксембург подожгли входную дверь  17.10.2018, 09:380 В Великолукском районе обнаружили авиабомбу
17.10.2018, 09:342 Елена Бибикова проведет прием граждан в Пскове 17.10.2018, 09:1721 Сергей Грахов назначен и.о. председателя областного комитета по строительству и ЖКХ 17.10.2018, 09:087 Фотофакт: Свежая разметка на Конной  17.10.2018, 09:0223 В отношении Александра Гизбрехта прекращено уголовное дело
17.10.2018, 08:5621 Все лучшее - детям, но без парковок 17.10.2018, 08:371 Россияне смогут пользоваться банкоматами с помощью смартфонов 17.10.2018, 08:310 Матчем «Луки-Энергия» - «Текстильщик» стартует второй круг первенства России среди команд клубов ПФЛ 17.10.2018, 08:220 Федеральная служба судебных приставов будет проверять коллекторов
17.10.2018, 08:1012 В России семеро из десяти детей страдают ожирением 17.10.2018, 07:4910 Названы последствия разрыва отношений РПЦ с Константинополем 16.10.2018, 22:236 В Пскове капитально отремонтируют двор на Некрасова, 9 16.10.2018, 22:160 Требования пожарной безопасности напомнили жителям Пыталово
16.10.2018, 22:020 Комедию «Свинья» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 17 октября в Псковском драмтеатре 16.10.2018, 21:5135 Проведение ЧМ-2018 принесло российской экономике 952 млрд рублей ‍ 16.10.2018, 21:3425 Мамаев и Кокорин официально принесли извинения потерпевшим по делу о потасовках 16.10.2018, 21:178 Эксперты сообщили, чем на самом деле страшна планета Нибиру
16.10.2018, 20:574 Президент Владимир Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10- летним юбилеем 16.10.2018, 20:4657 Пскович рассказал, как приготовить обед из двух блюд за пять рублей 16.10.2018, 20:371 В России подготовили концепт плацкартного вагона капсульного типа 16.10.2018, 20:2324 Реплика Донецкого: Упыри-чинуши и народ-нищеброд
16.10.2018, 20:120 План по инвентаризации сведений об адресах в Псковской области выполнен на 67% 16.10.2018, 19:585 Депутаты Пскова поддержали установку памятных знаков мичману Ивану Перову и малолетним узникам 16.10.2018, 19:452 Отделение ПФР по Псковской области: С 11 управляющими компаниями прекращены договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений 16.10.2018, 19:3712 У священного камня «Бабьей горы»
16.10.2018, 19:2714 Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке 16.10.2018, 19:216 Псковский Кремль украсит календарь известного социального фотографа 16.10.2018, 19:140 ДТП затрудняет движение по мосту Александра Невского 16.10.2018, 19:118 Мединский назвал Владимира Маяковского первым рэпером
16.10.2018, 18:489 Рабочую группу по созданию сети велодорожек сформируют в Пскове 16.10.2018, 18:3915 В Псковском районе планируется отремонтировать больницу и поликлинику 16.10.2018, 18:292 Более 16 млн рублей задолжали теплоэнергетикам три самых крупных должника Псковской области 16.10.2018, 18:1917 Создать в России министерство психологического климата предложил депутат Госдумы
16.10.2018, 18:080 Псковская Кадастровая палата и представители органов местного самоуправления провели рабочую встречу 16.10.2018, 17:570 В ночь на среду температура в Псковской области понизится до нуля 16.10.2018, 17:4514 Как правильно экономить бензин - 5 самых эффективных способов 16.10.2018, 17:2513 Губернатор Смоленской области Алексей Островский посетил группу компаний «Кабош»
16.10.2018, 17:230 Подведены итоги юношеского турнира «Кубок Пскова» 16.10.2018, 17:170 Дорожная обстановка в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 16.10.2018, 17:1426 Второй год жители деревни Загорицы не могут договориться, как содержать канаву для водоотведения 16.10.2018, 17:130 Готовность к зиме обсудили на региональном Штабе по обеспечению электробезопасности
16.10.2018, 17:017 ПЛН продолжает реализацию проекта «100 самых влиятельных псковичей» 16.10.2018, 16:558 Фермерам разрешат строить дом для себя на своей земле сельскохозяйственного назначения 16.10.2018, 16:463 В России усилят контроль за расходами средств маткапитала 16.10.2018, 16:2711 Предстоящая зима может стать самой теплой за последние 25 лет
16.10.2018, 16:1623 В Псковской области увидел свет первый номер молодежного журнала «FORUM» 16.10.2018, 16:0737 Бизнес предложил смягчить наказание за увольнение сотрудников предпенсионного возраста 16.10.2018, 15:584 Депутаты Пскова начали проверку арендуемых общественными организациями помещений 16.10.2018, 15:5614 Прорыв блокады Ленинграда в XXI веке
16.10.2018, 15:451 «Русские узоры» из Пскова взяли гран-при открытого телепроекта «Таланты России» 16.10.2018, 15:2810 Три невеселые буквы 16.10.2018, 15:251 Подготовка ПсковГУ к Ганзейским дням станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 16.10.2018, 15:171 Власти Приморья отказались выдвигать Пучкова в Совет Федерации
16.10.2018, 15:160 В Псковском областном Собрании обсудили поправки к проекту закона «О наградах Псковской области» 16.10.2018, 14:596 Фотофакт: Машины едут, камни летят 16.10.2018, 14:531 Межрегиональная конференция по вопросам создания доступной городской среды состоится в Пскове 18-19 октября 16.10.2018, 14:457 Псковские шахматисты завоевали награды международного турнира «Латгальская осень»
16.10.2018, 14:312 Изменения в муниципальную программу по содействию развитию сельхозпредприятий готовят в администрации Псковского района 16.10.2018, 14:306 В Великих Луках состоится первый слет местного отделения «Юнармии» 16.10.2018, 14:302 В Пскове перекроют движение на участке ул. Л. Толстого 16.10.2018, 14:1521 «Регистратор»: Разворот на светофоре только для лохов
16.10.2018, 14:015 Начинающие экологические эксперты учились брать пробы из реки Великой в Пскове  16.10.2018, 13:5617 Благодатный огонь придет в Россию и после разрыва Церквей 16.10.2018, 13:532 С начала года сотрудниками Росгвардии в Пскове изъято свыше 1300 штук боеприпасов 16.10.2018, 13:455 Наталья Федорова: Талабские острова - это наша постоянная забота и внимание
16.10.2018, 13:3911 Жительница Тверской области скрыла смерть отца-пенсионера МВД и год получала за него деньги в банкоматах в Псковской области 16.10.2018, 13:3617 Интерактив: Городские власти способны осветить Рижский проспект? 16.10.2018, 13:262 Псковский район оказался в передовиках по созданию территориального общественного самоуправления 16.10.2018, 13:230 ОНФ назвал самые частые виды мошенничества с материнским капиталом
16.10.2018, 13:2027 Разочарование от Ганзы и судьба Народного парка 16.10.2018, 13:1210 Нет, мне не хочется сбежать - Наталья Федорова о первом месяце работы на посту главы Псковского района 16.10.2018, 13:040 После вмешательства дновской прокуратуры сирота получила жилье 16.10.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Алексеем Кирилловым
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.