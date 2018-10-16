Общество

В Великих Луках сыграли в «Зарницу»

16 октября на территории городской крепости в Великих Луках прошла игра «Зарница».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участие в ней приняли 17 команд. Молодым людям предстояло преодолеть марш-бросок и сыграть в игру «Лазертаг». Затем последовали параллельная переправа. Также ребята разжигали огонь без спичек и зажигалок.

Одними из самых интересных заданий были сборка/разборка автомата Калашникова и стрельба. Кроме того, команды бегали дистанцию в противогазах, преодолевали минное поле и соревновались в переноске раненого.