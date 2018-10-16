Общество

В Псковской области определился «Народный участковый»

Завершен второй этап конкурса «Народный участковый - 2018». По результатам голосования на официальном интернет-сайте УМВД России по Псковской области наибольшее количество голосов набрал участковый уполномоченный полиции из Себежского района Сергей Юрков. За него проголосовали более 400 земляков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Проект «Народный участковый» - пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших выберут непосредственно те, чей покой они охраняют – наши граждане», - отметили в пресс-службе ведомства.

В ноябре текущего года пройдет Всероссийский этап конкурса «Народный участковый», в ходе которого и определится его победитель.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса «Народный участковый» пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.