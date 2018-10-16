Общество

«Псковавиа» поддерживает инициативу о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян

Компания «Псковавиа» поддерживает инициативу о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян и готова активно подключиться к проекту и оказать его реализации всестороннюю поддержку, заявил заместитель генерального директора ОАО «Псковавиа» Алексей Сырорыбов, комментируя старт общероссийского проекта «Великие имена России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Замруководителя авиакомпании отметил, что традиция называть аэропорты в честь именитых соотечественников, внесших значимый вклад в развитие страны, - это общемировая практика. «Крупнейшие аэропорты мира носят имена своих национальных героев - аэропорт Шарль-де-Голль в Париже, аэропорт Леонардо да Винчи в Риме или аэропорт Индира Ганди в Дели. В России воздушных причалов, названных именами великих людей, - единицы. Но в наших силах исправить это и увековечить память, скажем, Александра Пушкина, княгини Ольги или Александра Невского в названиях наших аэропортов», - пояснил Алексей Сырорыбов.

Замгендиректора «Псковавиа» также отметил, что участие в проекте псковского международного аэропорта поможет приобрести объекту запоминающееся имя, стать уникальным и узнаваемым, получить новое культурное наполнение и даже свой фирменный стиль. «Образ победившего в народном голосовании персонажа может быть использован в оформлении здания аэровокзала, стать частью постоянных или временных инсталляций, выставок, логотипа и многого другого», - выразил он свое мнение.

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Добавим, что «Великие имена России» - это масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ. Для выбора имен будет проведен общенациональный конкурс, по итогам которого новые названия дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.

В октябре в регионах с помощью жителей городов-участников будут сформированы лонг-листы кандидатов. После определения тройки имен-лидеров в каждом субъекте будет открыто онлайн и офлайн голосование. Результаты обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

Проект инициирован Общественной палатой РФ при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества любителей русской словесности и Российского военно-исторического общества.