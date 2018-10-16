Общество

Штрафовать жителей частного сектора за незаключение договора на вывоз мусора предложил Олег Брячак

Штрафовать жителей частного сектора за незаключение договора на вывоз мусора с регоператором предложил депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение он озвучил на сегодняшнем заседании думского комитета по ЖКХ и благоустройству.

Речь идет о том, чтобы инициировать внесение соответствующих изменений в КоАП РФ.

«Мое предложение направлено на устранение правовой коллизии в федеральном законодательстве. Вопрос касается работы с ТБО. У нас в законодательстве предусмотрена ответственность за несоблюдение правил обращения с ТБО, но если договор на обращение с ТБО не заключен, то и субъект, который что-то нарушил, ответственности за это не несет, раз уж договора нет. Поэтому мы некий правовой пробел предлагаем устранить путем введения штрафа не только за ненадлежащее обращение с ТБО, но и за незаключение договора с региональным оператором», - пояснил Брячак.

«То есть каждый гражданин, проживающий в частном секторе, должен будет заключить такой договор с регоператором и подумает, стоит ли выбрасывать мусор за забор», - заметил депутат.

По его убеждению, внесение соответствующих изменений в КоАП РФ повысит уровень самоорганизации граждан и даст возможность «мусорному» федеральному законодательству работать по-настоящему.

Олег Брячак предложил членам комитета вынести инициативу о введении штрафов на сессию гордумы, чтобы затем этот вопрос был рассмотрен на сессии Псковского областного Собрания и внесен в Госдуму уже как инициатива псковского регионального парламента.

О сумме штрафов пока речь вести рано, полагает Олег Брячак, поскольку это федеральный закон, и устанавливать размер штрафов нужно на уровне Госдумы.

После обсуждений данной инициативы депутаты приняли решение вынести ее на сессию гордумы.