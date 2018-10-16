Общество

20 тонн картофеля не смогли провезти в Псковскую область из-за отсутствия сопроводительных документов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза на территорию региона партии плодоовощной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, пограничники обнаружили картофель в прицепе грузовика марки «Скания» с номерными знаками Брянской области. Автомобиль задержали при пересечении российско-белорусской государственной границы в районе населенного пункта Лобок Невельского района. Грузовым транспортным средством управлял гражданин России.

Общий вес выявленной продукции составил порядка 20 тонн, а его предварительная оценочная стоимость - около 400 тысяч рублей.

Фитосанитарные сертификаты и товарно-транспортную накладную на перевозимый груз, подтверждающие его качество, водитель предъявить не смог. Страна-производитель не установлена.

Задержанное транспортное средство вместе с грузом и водителем в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы специалистам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения необходимых процессуальных действий.