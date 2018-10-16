Общество

Аэропорты России разрешили называть именами выдающихся современников

Организаторы конкурса «Великие имена России» приняли решение снять ограничения для списка кандидатов общенационального конкурса за счет выдающихся политических фигур ХХ века. Об этом 17 октября объявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Таким образом, общественности предоставлена возможность предлагать также и выдающиеся политические фигуры XX столетия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОП РФ, в рамках начавшихся обсуждений в общественных палатах регионов-участников было высказано мнение об отсутствии необходимости установления рамок выдвижения кандидатов, поэтому организаторы конкурса приняли решение допустить имена всех великих деятелей России, включая политических деятелей последнего столетия, несмотря на неоднозначность отношения общества к событиям этого периода времени.

«Внутри оргкомитета была дискуссия, как быть с политиками ХХ века. Речь шла сначала о том, чтобы не рекомендовать выдвигать имена политических деятелей ушедшего столетия, - прокомментировал Валерий Фадеев. - Была и другая точка зрения, что нечего бояться. Наконец было принято совместное решение не ограничивать предложения кандидатов, поскольку общественность посчитала, что нам следует расширить ранее предложенные рамки конкурса».

Секретарь ОП РФ подчеркнул, что опросы общественного мнения, которые проводил ВЦИОМ, показывают, что людей гораздо больше интересуют те герои, которые жили на их земле, в их городах, их знаменитые соотечественники. Значит, связь со своей малой родиной сильнее, чем политические баталии ушедшего века.

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В качестве имен-претендентов для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными, государственными и политическими преобразованиями, промышленным и экономическим развитием страны.

Приоритетным критерием выдвижения имен претендентов должна быть историческая связь с данной территорией.

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Напомним, 11 октября в России стартовал общенациональный конкурс по выбору имен выдающихся соотечественников для крупных аэропортов страны. На сайте великиеимена.рф опубликован список из 45 российских городов, аэропортам которых присвоят имена великих россиян. Инициаторами проекта выступили - Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.