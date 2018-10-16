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Общество

С начала года псковские семьи получили 5,2 млн рублей в виде материнского капитала

17.10.2018 13:16|ПсковКомментариев: 3

С начала года с заявлениями на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, в клиентские службы ПФР и Многофункциональный центр Пскова обратилась 91 семья из областного центра и Псковского района. Всего за 9 месяцев на выплату направлено более 5,2 млн рублей.

Ежемесячная выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Кроме того, право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала имеют семьи, с доходом в расчете на члена семьи ниже 17 697 руб. Это 1,5-кратный размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал 2017 года в Псковской области.

Сумма ежемесячной выплаты для семей, проживающих в нашем регионе, составляет 10 652 руб., это размер прожиточного минимума на ребенка в нашем регионе за II квартал 2017 года.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 6 месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее 6 месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Например, для семей с ребенком, рожденным в апреле, октябрь - последний месяц, в котором можно оформить выплату сразу за полгода. При обращении этих семей в ноябре ее назначат с даты подачи заявления.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.

Подать заявление можно в клиентских службах ПФР или Многофункциональных центрах. Причем специалисты ПФР примут сразу два заявления - на получение сертификата и саму выплату. Закон отводит Пенсионному фонду 1 месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата. Средства будут перечислены не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема заявления. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации, а сумма капитала будет уменьшаться.

Теги: #пенсионный фонд #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
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