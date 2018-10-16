Общество

Олег Брячак: Псковская гордума - не печатный станок по выпуску Почетных грамот

«Псковская гордума - не печатный станок по выпуску Почетных грамот», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на заседании комитета Псковской городской Думы по ЖКХ и благоустройству высказал депутат Олег Брячак в ходе рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой гордумы двоих представителей коммерческой организации, деятельность которой связана с автоперевозками. Наградить их планировалось в честь Дня автомобилиста, который будет отмечаться 28 октября.

Представители данной организации на комитет не пришли. Олег Брячак высказался против награждения. «Это ненормально, мы что - печатный станок по Почетным грамотам? Пришел бы руководитель, мы б на него посмотрели, а так письмо кинули - «награждайте». Смысл грамот этим обесценивается. Так нельзя», - высказал мнение депутат.

В свою очередь, председатель комитета, замглавы города Сергей Гаврилов отметил, что представители компании не смогли прийти на заседание, так как находятся в командировке, однако предоставили для награждения весь необходимый перечень документов. Кроме того, они хорошо работали 27 лет, подчеркнул председатель комитета, и за это время неоднократно награждались другими грамотами, «поэтому все идет к награждению Почетной грамотой гордумы».

«Они за это время просто выполняли свою работу и зарабатывали деньги, а мы их награждаем?», - выразил недоумение Олег Брячак. «А почему власть не имеет права их наградить, раз люди хорошо работают?», - парировал ему депутат Григорий Турчин.

В конечном счете комитет вынес рекомендацию рассмотреть на сессии гордумы вопрос о награждении сотрудников организации Почетными грамотами без выплаты денежного вознаграждения.