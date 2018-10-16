Депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак поблагодарил следственные органы за объективное расследование по своему уголовному делу. В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) он отметил, что компетентные органы провели доскональную проверку, в результате которой уголовное преследование по «тяжелой» статье о мошенничестве в составе группы лиц было прекращено.
«В результате этой проверки выяснилось, куда потратились кредитные деньги. Стало очевидно, что ни одной копейки не упало в мой карман. Более того, мною еще и доплачивались средства. Я брал кредит на строительство терминала, который мне закрыли. На мне повисло 10 млн евро. Тогда я вынужден был обанкротиться, и компания обанкротилось. Но мошенничество - это когда кто-то заведомо планирует противоправные действия. Все кредиты были обеспечены живыми залогами, по всем кредитам средства пошли четко по назначению. Следствие установило, куда пошла каждая копейка. Поэтому они прекратили это дело. И сегодня меня признали невиновным по всем этим вещам», - пояснил Олег Брячак.
Гость студии рассказал, что осталось еще одно уголовное дело о незаконном получении кредита. «Якобы в банк был подан баланс с измененным плюсом на минус в размере 10 тысяч рублей. Это формальность, но если серьезно докопаться, можно что-то из этого вытащить. Я не в курсе, не понимаю, о чем идет речь, и даже не читаю свое дело, время не трачу. Сроки давности уже вышли, и что бы в суде ни было, наказание не предусмотрено. А прекратить дело по срокам давности я сам оказался, чтобы он не было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам Думаю, следственные органы разберутся и дело будет закрыто», - отметил он.
Также бизнесмен успокоил банкиров, подчеркнув, что весь ущерб банкам будет возмещен.
Олег Брячак в целом отметил, что уголовный прессинг не доставляет радости. «Когда утром дома спят дети и приходят автоматчики в касках и бронежилетах с обысками, забирает вещи на экспертизу, это доставляет некоторые неудобства. Но, с другой стороны, и закаляет. Сейчас я отношусь к этому абсолютно ровно. Если ко мне снова придут с обыском – я угощу чаем. Я не сталкивался с проявлениями грубости или непрофессионализма от правоохранителей. Сейчас у меня есть возможность требовать компенсацию, но я не буду этого делать, так как уважаю работу следователей и правоохранителей», - заключил он.