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Олег Брячак поблагодарил следственные органы за объективное расследование по своему уголовному делу

Депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак поблагодарил следственные органы за объективное расследование по своему уголовному делу. В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) он отметил, что компетентные органы провели доскональную проверку, в результате которой уголовное преследование по «тяжелой» статье о мошенничестве в составе группы лиц было прекращено.

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«В результате этой проверки выяснилось, куда потратились кредитные деньги. Стало очевидно, что ни одной копейки не упало в мой карман. Более того, мною еще и доплачивались средства. Я брал кредит на строительство терминала, который мне закрыли. На мне повисло 10 млн евро. Тогда я вынужден был обанкротиться, и компания обанкротилось. Но мошенничество - это когда кто-то заведомо планирует противоправные действия. Все кредиты были обеспечены живыми залогами, по всем кредитам средства пошли четко по назначению. Следствие установило, куда пошла каждая копейка. Поэтому они прекратили это дело. И сегодня меня признали невиновным по всем этим вещам», - пояснил Олег Брячак.

Гость студии рассказал, что осталось еще одно уголовное дело о незаконном получении кредита. «Якобы в банк был подан баланс с измененным плюсом на минус в размере 10 тысяч рублей. Это формальность, но если серьезно докопаться, можно что-то из этого вытащить. Я не в курсе, не понимаю, о чем идет речь, и даже не читаю свое дело, время не трачу. Сроки давности уже вышли, и что бы в суде ни было, наказание не предусмотрено. А прекратить дело по срокам давности я сам оказался, чтобы он не было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам Думаю, следственные органы разберутся и дело будет закрыто», - отметил он.

Также бизнесмен успокоил банкиров, подчеркнув, что весь ущерб банкам будет возмещен.

Олег Брячак в целом отметил, что уголовный прессинг не доставляет радости. «Когда утром дома спят дети и приходят автоматчики в касках и бронежилетах с обысками, забирает вещи на экспертизу, это доставляет некоторые неудобства. Но, с другой стороны, и закаляет. Сейчас я отношусь к этому абсолютно ровно. Если ко мне снова придут с обыском – я угощу чаем. Я не сталкивался с проявлениями грубости или непрофессионализма от правоохранителей. Сейчас у меня есть возможность требовать компенсацию, но я не буду этого делать, так как уважаю работу следователей и правоохранителей», - заключил он.