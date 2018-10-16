Общество

Банком типовых документов советует пользоваться псковская инспекция труда

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает о функционировании на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф» сервиса «Банк типовых документов».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, банк содержит 1594 формы и примера и снабжен удобным ситуационным рубрикатором, что дает возможность как для работника, так и для работодателя, в любое удобное для них время получить необходимый образец документа, который будет соответствовать нормативным требованиям и по форме, и по содержанию.

Указанный сервис, как все сервисы Роструда, доступен пользователям бесплатно.

Электронный сервис содержит формы, образцы и примеры документов, которые регулярно используются работником или работодателем в практике трудовых отношений. Это формы кадровых документов - заявление о приеме на работу, о предоставлении отпусков; формы документации по охране труда - организационно-распорядительные и учетные документы, приказы, регулирующие рабочее время и время отдыха, ряд справок и уведомлений.

Документы разделены на два блока: для работника и работодателя.

Рубрикатор включает 13 разделов:

1. Прием на работу (заключение трудового договора)

2. Изменение условий трудового договора

3. Увольнение (прекращение трудовых отношений)

4. Рабочее время

5. Время отдыха

6. Оплата труда

7. Гарантии и компенсации

8. Ответственность работников

9. Ответственность работодателей

10. Квалификация работника. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работника

11. Охрана труда

12. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников

13. Иные вопросы

Подраздел «Инструкции по охране труда» включает формы типовых инструкций.

Сервис «Банк типовых документов» - это очень полезный инструмент, позволяющий улучшить работу в сфере кадрового делопроизводства и охраны труда в организации.