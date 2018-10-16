Общество

Подготовка к Ганзе была бы успешнее при единоначалии в Пскове, считает Олег Брячак

Подготовка Пскова к Ганзе была бы успешнее при единоначалии в областном центре, считает депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 ФМ).

Политик напомнил, что «благодаря усилиям региональной власти к Ганзе были выделены достаточно серьезные деньги». Это федеральные ресурсы на фасады, кровли, улично-дорожную сеть, подсветку зданий. «Наконец, найдены деньги на реконструкцию стадиона «Машиностроитель». Я буду надеяться, что хотя бы «Машиностроитель» закончат к Ганзе», - отметил Олег Брячак, подчеркнув, что город не будет приведен в порядок к этому событию и ждать мини-олимпийских игр не стоит.

«Этого не будет. К сожалению, в городе нет руководителя. Есть 26 руководителей - это 25 депутатов, включая главу города, и сити-менеджер. И у семи нянек дитя без глазу. В городе должен быть один человек, с которого можно спрашивать. А единственный путь к этому - прямые выборы мэра», - высказал мнение парламентарий.

Олег Брячак добавил, что даже при выделении больших сумм к Ганзе превратить город в бриллиант не получится просто из-за нехватки времени. «Поэтому не надо обольщаться», - обратился он к псковичам.

Также депутат ответил на вопрос радиослушателя о том, хотел бы он стать главой города. По мнению Олега Брячака, на сегодняшний день эта должность больше напоминает пост свадебного генерала, который «вроде бы имеет полномочия, а вроде бы и не имеет». В этой ситуации «эсер» не хотел бы занимать должность главы города и «побаивается выглядеть в таком бледном виде». Он напомнил, что в начале прошлого года у него был «запал», но после года работы в Псковской городской Думе он пропал. «Сегодня мне никто не может плюнуть в спину, потому что я делаю все, что могу в рамках своих полномочий. А если я стану главой, то жители потом скажут: "Олег Михайлович, вы же глава города!"», - заключил он.