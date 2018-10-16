Общество

Псковские и латвийские шахматисты заключили новое соглашение о сотрудничестве

Псковские и латвийские шахматисты заключили Соглашение о сотрудничестве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области, документ подписан в рамках XV международного шахматного фестиваля «Латгальская осень-2018», который прошел в Даугавпилсе.

Организатор фестиваля - Даугавпилский шахматный клуб и Федерация шахмат Псковской области являются давними партнерами, которые активно взаимодействуют при организации и проведении различных соревнований с участием латвийских и псковских шахматистов как в Латвии, так и в Псковской области. В целях укрепления и развития международных спортивных связей между шахматистами Даугавпилса и Псковской области руководители Даугавпилского шахматного клуба и Федерация шахмат Псковской области Станислав Кривых и Дмитрий Шахов заключили новое Соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет.

Соглашение регулирует вопросы установления взаимоотношений между спортивными организациями и их эффективное взаимодействие в сфере, в частности, вопросы участия в организации совместных мероприятий по шахматам, обмена организованных групп шахматистов, официальных команд и индивидуальных шахматистов, тренеров и шахматных арбитров и так далее.

Данное соглашение позволит шахматистам активно участвовать в международных турнирах как в России, так и в Латвии, поскольку упрощается система получения многократных шенгенских виз, а для юных спортсменов, сопровождающих их лиц и участников молодежных соревнований по шахматам эти визы консульскими учреждениями выдаются бесплатно.