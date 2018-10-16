Общество

С начала года в сетях «Псковэнерго» выявлено хищений электроэнергии более чем на 38 млн рублей

За девять месяцев 2018 года в сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» было выявлено 507 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Из них 448 случаев касались различного рода вмешательства в работу приборов учета (безучетное потребление) и 59 - самостоятельного подключения к электросетям без договора с энергоснабжающей организацией (бездоговорное потребление). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении реализации услуг предприятия, суммарный объем зафиксированного неучтенного энергопотребления достиг почти 10,7 млн кВтч на общую сумму 38,7 млн рублей.

Для обнаружения нечестных потребителей в рамках реализации программы по снижению потерь в сетях энергетики регулярно проводят рейды по всем районам области. Все существующие способы хищения электроэнергии они довольно быстро выявляют с помощью современных приборов и инструментов, даже не заходя в дом к абоненту.

По данным службы безопасности «Псковэнерго», к административной ответственности с начала года привлечены 73 жителя региона. Эти абоненты похищали электроэнергию различными способами - путем установки магнитов на приборы учета, которые блокируют работу счетного механизма, наброса проводов на линии электропередачи, а также разделки вводных кабелей до приборов учета. Во всех случаях за неучтенную электроэнергию недобросовестным потребителям пришлось заплатить не по показаниям прибора учета, а по специальной расчетной методике согласно действующему законодательству. Кроме того, всем им было назначено административное наказание в виде штрафа до 10 тыс. рублей. В итоге начисленные к обязательной оплате суммы оказались в разы больше, чем они заплатили бы за «сэкономленное» электропотребление.

«Псковэнерго» напоминает об опасности самовольного подключения к электросетям и неучтенного потребления электроэнергии. Как правило, люди, которые воруют электроэнергию, не задумываются о ее экономии. Они используют этот ресурс для отопления своих домов и квартир, перегружая электрические сети. Это приводит к перепадам напряжения в сети и снижению качества электроснабжения у соседей, создает пожароопасные ситуации и наносит ущерб бытовой технике.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия «Псковэнерго»: (8112) 59-73-45, или на единый бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.