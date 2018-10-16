Общество

Информационный день правового просвещения провели псковские юристы для жителей Опочки

Информационный день правового просвещения провели псковские юристы для жителей Опочки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Ассоциации юристов, мероприятие прошло в рамках проекта «Защита прав социально-незащищенных граждан посредством развития системы бесплатной юридической помощи в Псковской области» с использование гранта президента Российской федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

По сложившейся традиции информационный день начался с диалоговой лекции, которую провела адвокат Наталья Круглова. Тема лекции: «Порядок рассмотрения обращений граждан в органы государственной и муниципальной власти». Адвокат рассказала гражданам о том, какие существуют требования к оформлению документов, как регистрируются обращения, как рассматриваются, о сроках рассмотрения обращений и ответственности за нарушения в сфере исполнения закона.

В ходе лекции, которая пришлась как нельзя кстати, возникло много вопросов касающихся сферы ЖКХ, в частности проблем в общении жильцов и управляющих кампаний. К разговору подключился специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Гусаков. Оказалось, многих участников мероприятия волнуют одни и те же вопросы: что делать с нерадивой управляющей кампанией и каким образом местные органы власти могут помочь жильцам многоквартирных домов в решении конфликтных ситуаций. Таким образом, вторая часть информационного дня была посвящена консультациям по вопросам ЖКХ, где конкретную помощь в подготовке юридических документов жителям Опочки оказала адвокат Анна Здановская.

Все участники мероприятия получили брошюры по актуальным юридическим вопросам, подготовленные в рамках гранта. Часть брошюр была передана в Опочецкую районную библиотеку.