Общество

Власти Псковской области увеличили финансирование на борьбу с волками

Власти Псковской области увеличили финансирование на 2018 год мероприятий по борьбе с волками с 1,4 млн до 2 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете региона по природопользованию и охране окружающей среды, дополнительные средства позволят продолжить выплаты вознаграждений за добытых волков по заявлениям, поступившим в 2018 году, и по тем, в отношении которых в этом году было принято решение об отказе из-за отсутствия лимитов денежных средств.

Размер самого вознаграждения останется прежним - 10 тыс рублей за одну особь.

Отметим, что добыча волков в Псковской области ведется в связи со случаями нападения хищников на домашних животных, что наносит большой урон хозяйству. По итогам прошлого года в регионе было уничтожено 193 волка, а с начала этого года - более 150.