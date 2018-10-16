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Общество

Власти Псковской области увеличили финансирование на борьбу с волками

17.10.2018 15:37|ПсковКомментариев: 0

Власти Псковской области увеличили финансирование на 2018 год мероприятий по борьбе с волками с 1,4 млн до 2 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете региона по природопользованию и охране окружающей среды, дополнительные средства позволят продолжить выплаты вознаграждений за добытых волков по заявлениям, поступившим в 2018 году, и по тем, в отношении которых в этом году было принято решение об отказе из-за отсутствия лимитов денежных средств.

Размер самого вознаграждения останется прежним - 10 тыс рублей за одну особь.

Отметим, что добыча волков в Псковской области ведется в связи со случаями нападения хищников на домашних животных, что наносит большой урон хозяйству. По итогам прошлого года в регионе было уничтожено 193 волка, а с начала этого года - более 150.

Источник: Псковская Лента Новостей
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