Общество

РЖД назначает дополнительные рейсы «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом 3 и 5 ноября

В целях удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период ноябрьских праздников ОАО «РЖД» назначает дополнительные рейсы поездов «Ласточка», курсирующих между Санкт-Петербургом и Псковом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций «ОЖД».

Номер поезда Время отправления Время прибытия Даты Остановки № 813 Санкт-Петербург – Псков 12:45 16:15 3, 5 ноября Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса, Струги Красные № 814 Псков – Санкт-Петербург 11:45 15:15 3, 5 ноября Струги Красные, Плюсса, Луга, Гатчина-Варшавская

Продажа билетов на данные поезда уже открыта. Отметим, что билеты на дополнительные поезда сообщением Санкт-Петербург – Псков пассажиры могут приобрести по специальным фиксированным тарифам: базовый класс – 517,4 рублей, экономический класс – 618,9 рублей, бизнес – 1 674,2 рублей. Приобрести их можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Напомним, что поезда «Ласточка» курсирующие между Санкт-Петербургом и Псковом являются поездами дальнего следования, билеты на которые необходимо приобретать заранее. Максимальный срок оформления проездных документов – 90 суток до отправления поезда. Стоимость проезда формируется в рамках подсистемы динамического управления тарифами. Цена зависит от времени, оставшегося до отправления, и спроса на выбранный рейс. Кроме того, действует система скидок для различных категорий пассажиров. Например, для путешественников в возрасте до 21 года скидка составит 60%, для пассажиров в возрасте от 60 лет – скидка 50%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» – скидка 20% на обратный билет.

Подробную информацию о стоимости билетов и о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».