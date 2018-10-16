РЖД назначает дополнительные рейсы «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом 3 и 5 ноября

В целях удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период ноябрьских праздников ОАО «РЖД» назначает дополнительные рейсы поездов «Ласточка», курсирующих между Санкт-Петербургом и Псковом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций «ОЖД».
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Номер поезда
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Время отправления
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Время прибытия
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Даты
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Остановки
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№ 813
Санкт-Петербург – Псков
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12:45
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16:15
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3, 5 ноября
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Гатчина-Варшавская,
Луга, Плюсса, Струги Красные
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№ 814
Псков – Санкт-Петербург
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11:45
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15:15
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3, 5 ноября
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Струги Красные,
Плюсса, Луга, Гатчина-Варшавская
Продажа билетов на данные поезда уже открыта. Отметим, что билеты на дополнительные поезда сообщением Санкт-Петербург – Псков пассажиры могут приобрести по специальным фиксированным тарифам: базовый класс – 517,4 рублей, экономический класс – 618,9 рублей, бизнес – 1 674,2 рублей. Приобрести их можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
Напомним, что поезда «Ласточка» курсирующие между Санкт-Петербургом и Псковом являются поездами дальнего следования, билеты на которые необходимо приобретать заранее. Максимальный срок оформления проездных документов – 90 суток до отправления поезда. Стоимость проезда формируется в рамках подсистемы динамического управления тарифами. Цена зависит от времени, оставшегося до отправления, и спроса на выбранный рейс. Кроме того, действует система скидок для различных категорий пассажиров. Например, для путешественников в возрасте до 21 года скидка составит 60%, для пассажиров в возрасте от 60 лет – скидка 50%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» – скидка 20% на обратный билет.
Подробную информацию о стоимости билетов и о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».