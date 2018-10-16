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Общество

Псковская таможня делится опытом работы по эксперименту с навигационными пломбами

17.10.2018 16:40|ПсковКомментариев: 0

15 октября Псковская таможня принимала делегацию представителей ГТК Республики Беларусь и национального оператора Республики Беларусь. Для ознакомления с практикой применения навигационных пломб на территории Российской Федерации представители Республики Беларусь посетили таможенный пост МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска)  Бурачки (российско-латвийская граница) в качестве наблюдателей за проведением эксперимента по мониторингу автомобильных перевозок товаров, перемещаемых между российскими таможенными органами и таможенными органами иных государств-членов Евразийского экономического союза в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, с использованием навигационных пломб.  

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью)  Псковской таможни Наталья Князева, представители Республики Беларусь ознакомились со всеми этапами  проведения эксперимента: от момента въезда транспортного средства в пункт пропуска до момента его убытия с пломбой для перемещения на один из таможенных постов, расположенных на территории  Республики Казахстан.

Добавим, что на сегодняшний день на транспортные средства, следующие транзитом на таможенные посты, участвующие в проекте, наложено уже 44 навигационные пломбы, из них 38 - на таможенном посту МАПП Бурачки и 6 - на таможенном посту МАПП Убылинка.

По 36 перевозкам товары, транзит завершен.

Пилотный проект ФТС России по мониторингу транзитных автоперевозок с использованием электронных навигационных пломб на базе технологии ГЛОНАСС стартовал 20 сентября 2018 года. В рамках проекта отрабатываются процедуры сбора, обработки, хранения и передачи в автоматическом режиме данных о сохранности груза и маршруте движения транспортных средств, а также предоставление доступа таможенным органам к таким данным. Эксперимент проходит на пяти маршрутах в обоих направлениях. Два из них – с участием таможенных постов Псковской таможни: от российского таможенного поста МАПП «Убылинка» до казахстанских таможенных постов «Костанай-центр таможенного оформления» и «Алматы-центр таможенного оформления» и от российского таможенного поста МАПП «Бурачки» до казахстанского таможенного поста «им. Бауыржана Конысбаева». Функцию оператора пломбирования при проведении эксперимента на безвозмездной основе осуществляет ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы». Для обеспечения грузоперевозчикам сервиса используется контрольная и ИТ-инфраструктура государственной системы «Платон».  Навигационные пломбы участники эксперимента используют бесплатно.

Эксперимент проводится в отношении товаров, перевозимых автомобильным видом транспорта в соответствии с национальной процедурой таможенного транзита. Из эксперимента исключены «санкционные»; подакцизные товары; товары, следующие своим ходом; живые животные; международные почтовые отправления. Система отслеживания национального оператора фиксирует любые отклонения транспортного средства  международной перевозки от маршрута перевозки товаров, установленного оператором. Кроме того, система позволяет контролировать места нахождения всех наложенных активных пломб и их целостность.

Теги: #Псковская таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
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