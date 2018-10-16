Общество

Жижицкий ФАП оснастили современным оборудованием

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова фельдшерско-акушерский пункт в деревне Жижица Куньинского района оснастили современным оборудованием. Медтехника на сумму порядка 150 тыс рублей поступила во вторник, 16 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Деньги пошли на закупку аппаратов для измерения глазного давления, проведения ЭКГ и экспресс-анализа мочи. Теперь в ФАПе есть все необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи. Как рассказала фельдшер пункта Надежда Иванова, аппарат для измерения глазного давления в медпункте появился впервые. Его наличие значительно облегчит проведение диспансеризации населения. Остальное оборудование заменило устаревшие аналоги.

Отметим, что средства на приобретение оборудования были выделены из резервного фонда администрации региона по итогам обращения местных жителей в адрес губернатора региона Михаила Ведерникова. Медпункт в Жижице обслуживает 20 населенных пунктов Куньинского района в радиусе 50 км. Медпомощь получают порядка 1,7 тыс человек.

В Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации также сообщили, что в настоящее время в активной фазе находится строительство 16 модульных ФАПов, закупленных на федеральные средства. Распоряжением правительства на эти цели Псковская область получила почти 54 млн рублей. Шесть ФАПов уже готовы и ожидают поставки медицинского оборудования и мебели. Новые медпункты откроются в деревнях Ершово, Верхолино и Подборовье-3 Псковского района, Чернево и Добручи Гдовского района, Иваново и Полибино Великолукского района, Ущицы Куньинского района, Бор и Окни Новосокольнического района, Макушино Опочецкого района, Рубилово, Покаты и Подмогилье Островского района, Бороусы Пыталовского района и Волышово Порховского района.