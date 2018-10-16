Общество

В Печорах стартовал новый социальный профсоюзный проект «Подари детям села праздник»

16 октября в Печорах состоялось первое праздничное мероприятие социального проекта «Подари детям села праздник», получившего финансовую и организационную поддержку Псковского областного совета профсоюзов в рамках конкурса грантов для молодых профактивистов.

Праздник прошел на ул. Юрьевской во дворе домов 77 и 79, участие в нем приняли более 70 человек.

По информации организаторов, программа была ориентирована, прежде всего, на самых юных жителей данного микрорайона. Для них волонтеры провели шоу с ростовыми куклами, организовали подвижные игры, эстафеты. Также во время праздника его участники рисовали разноцветными мелками на асфальте любимых сказочных героев. Все дети получили в подарок воздушные шары с профсоюзной символикой и сладкие подарки.

«Праздник прошел отлично, все его участники остались довольны, родители интересовались, когда и где такое мероприятие состоится в следующий раз. Продолжение проекта обязательно будет, о нем мы проинформируем граждан чуть позже. А сегодня хочется поблагодарить Псковский областной совет профсоюзов за поддержку проекта, наших волонтеров из Печорского районного молодежного центра, Печорского районного центра культуры, членов профсоюзной первички администрации Печорского района за помощь в организации праздника, главу района Дмитрия Сопотова и первого заместителя администрации района Марину Егорову за внимание к нашему начинанию», - отметила руководитель проекта Марина Герасимова.

Напомним, что социальный проект «Подари детям села праздник» стал одним из победителей конкурса грантов, объявленного Псковским облсовпрофом в начале 2018 года. Всего в рамках этого конкурса финансовую и организационную поддержку получили 12 проектов молодых профактивистов Псковской области.