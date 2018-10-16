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Общество

Известный «Портрет неизвестной» хотели незаконно провезти через псковскую границу

17.10.2018 21:49|ПсковКомментариев: 4

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Шумилкино (российско-эстонская граница) Псковской таможни при совместном таможенно-пограничном осмотре транспортного средства марки VW GOLF VARIANT под управлением гражданина Латвии, выезжающем с таможенной территории Евразийского экономического союза, был обнаружен незадекларированный товар, принадлежавший гражданке Латвии - пассажирке этого автомобиля. Гражданка Латвии пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый ею товар не подавала, принадлежавший ей товар не декларировала ни устно, ни письменно. Об этом Псковской Ленте Новостей  сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева. 

В салоне автомобиля была обнаружена живописная картина на подрамнике с изображенной на ней женщиной, в открытом экипаже на фоне города, одетой по моде 19 века. Изображение выполнено маслом на холсте. Картину изъяли и направили на экспертизу.

По заключению эксперта картина является копией с картины И.Н. Крамского «Портрет неизвестной», 1883, Третьяковская галерея, и относится к категории культурных ценностей как предмет живописи, созданный более 50 лет назад. Рыночная стоимость представленной на экспертизу картины на внутреннем рынке Российской Федерации составляет свыше 13 000 рублей.

В действиях гражданки Латвии усматривается признаки административных правонарушений, выразившиеся в недекларировании по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию (ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации) и в нарушении запретов и ограничений, связанных с вывозом предметов художественной ценности, (ответственность за которое предусмотрена статьей 16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).

Источник: Псковская Лента Новостей
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