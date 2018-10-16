Общество

Бизнес-школа-выставка пройдет в Пскове

Региональная бизнес-школа-выставка состоится в Пскове 24-26 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. мероприятие является частью одного из самых успешных национальных образовательных проектов для интеллектуально одаренных детей и юношества – всероссийской программы «Шаг в будущее», Российского молодежного политехнического общества и получила финансовую поддержку Фонда президентских грантов.

На региональной бизнес-школе-выставке будут представлены проекты, исследования, разработки школьников и студентов образовательных организаций региона в области техники, естественнонаучных, гуманитарных наук. Заявки на участие прислали около 100 учащихся 3-11 классов из Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Островского, Плюсского, Печорского, Псковского, Пушкиногорского, Себежского, Стругокрасненского районов, г. Пскова, г. Санкт-Петербург.

Посетить выставку инновационных проектов «Шаг в науку» школьников, педагогов, студентов, всех, кто занимается техническим творчеством, проектной или исследовательской деятельностью в сфере естественных и гуманитарных наук могут все желающие. На выставке юные инженеры познакомят с возможностями мобильного телефона в охране частной собственности, впервые будут раскрыты факты изменения почв по данным палеоантракологического анализа (анализа угольков), сведения из военной, трудовой и культурной жизни наших земляков-псковичей, будут представлены результаты исследований флоры и фауны особо охраняемых природных территорий Псковской области – Полистовском заповедника и национального парка «Себежский», также проекты, посвященные проведению в 2019 году в Пскове Ганзейских дней.

Открытие состоится 24 октября в 10.30 в Доме детского творчества г. Пскова (ул. Кузнецкая, 33), вход свободный.

Ознакомиться с проектами инновационной выставки «Шаг в науку» можно в фойе Дома детского творчества г. Пскова. Время работы выставки: 24 октября с 11.00 до 13.00 (первая экспозиция), 25 октября с 9.00 до 13.00 (вторая экспозиция).

Организатор Псковской региональной бизнес-школы-выставки - Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества, Координационный центр по Псковской области Всероссийской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».

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