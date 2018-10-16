Общество

Митрополит Евсевий в День ангела возглавил богослужение в главном храме Спасо-Елеазаровского монастыря

Сегодня, 17 октября, глава Пскова Иван Цецерский поздравил митрополита Евсевия, епископа Русской православной церкви на покое с Днем ангела. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ г. Пскова.

Глава города принял участие в божественной литургии, которая прошла в главном храме Спасо-Елеазаровского монастыря - Соборе Трех Святителей. Литургию служил сам митрополит Евсевий.

Глава муниципалитета отметил, что сегодняшний день - особенный: «День чествования святого покровителя, имя которого носит человек - это празднование духовного рождения человека, поэтому имеет особое значение для тех, кто посвящает себя служению Богу».

Иван Цецерский подчеркнул, что за годы служения митрополитом Псковским и Великолукским на Псковской земле было восстановлено и построено более 100 храмов и часовен, возродилась монашеская жизнь во многих монастырях, укрепилась православная вера. «Вы уделяете большое внимание укреплению позиций православия, которое занимает особое место в истории нашего города, становлении и развитии его духовности и культуры. Сейчас, будучи на покое в Спасо-Елеазаровском монастыре, Вы продолжаете своё служение Богу, окормляя многочисленных паломников», - сказал глава города.

Глава города пожелал священнослужителю здоровья, счастья, душевной гармонии и выразил надежду, что еще долгие годы его мудрость и добрые советы будут дарить надежду верующим. Он вручил Евсевию цветы и приветственный адрес.

Напомним, Митрополит Евсевий (в миру Николай Афанасьевич Саввин) - епископ Русской православной церкви на покое. Был назначен архиепископом Псковским и Великолукским в 1993 году, в 2008 году возведен в сан митрополита. В 2014 году, после выделения Великолукской епархии, титул был изменен на: «Псковский и Порховский», образована Псковская митрополия, главой которой был митрополит Евсевий. 14 мая 2018 года Священный синод рассмотрел прошение митрополита Евсевия о почислении его на покой и удовлетворил его. Местом пребывания на покое митрополита Евсевия определен Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.