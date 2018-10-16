Общество

Эксперты рассказали о пробелах в обеспечении безопасности учебных заведений

Эксперты в сфере образования рассказали, что в России отсутствует единый федеральный орган, контролирующий безопасность учебных заведений. Их охрана не входит в компетенцию Министерства просвещения, а находится в ведении региональной и муниципальной власти, пишут «Известия».

По заявлениям экспертов, по закону крупные учебные учреждения должны заключать договор с частными охранными предприятиями. Однако бюджетных средств часто не хватает, в связи с чем родителям приходится оплачивать услуги ЧОП самостоятельно. Хуже всего ситуация обстоит в райцентрах.

Депутаты Госдумы полагают, что необходимо переквалифицировать всех российских охранников под руководством Росгвардии, а также передать федеральной службе полномочия по лицензированию ЧОПов.