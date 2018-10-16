Общество

Российским СМИ предложили направлять в прокуратуру сведения о нарушениях депутатов

В целях повышения борьбы с коррупцией российские СМИ могут обязать передавать в прокуратуру материалы, касающиеся должностных преступлений чиновников. Соответствующие изменения в законы «О средствах массовой информации» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» предложил внести депутат ЛДПР Сергей Иванов, пишут «Известия».

По мнению автора инициативы, несмотря на наличие в действующем законодательстве норм о возможности возбуждения уголовного дела на основании сведений СМИ и проверки соответствия расходов госслужащих их доходам, на практике они не работают. Распространенные журналистами сведения часто игнорируются, что увеличивает напряженность в обществе и снижает уровень доверия граждан к государственным органам.

Новая мера исключит распространение редакциями недостоверных данных, а также заставит прокуратуру реагировать на публикации о нарушениях, считает Иванов. Кроме того, она позволит четко определить, кто и в каких случаях должен фиксировать такие факты.

Предполагается, что после публикации редакция будет самостоятельно направлять копии материалов руководителю организации, в которой работает нарушитель. При отсутствии опровержения в течение 30 дней размещенную информацию необходимо будет направить в прокуратуру. При поступлении ответа от работодателя чиновника его нужно будет публиковать. В случае нарушения предложенного порядка издания и депутаты будут вынуждены платить штраф.

По мнению экспертов, предлагаемые депутатом ЛДПР нормы не решат проблему, а приведут к усилению давления на журналистов и ограничению свободы слова.