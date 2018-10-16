Общество

ЦИК прекратил все процедуры подготовки к пенсионному референдуму

Центризбирком России на заседании в среду отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума по пенсионному возрасту, состоящей из объединившихся региональных групп с разными формулировками вопросов, и прекратил все процедуры инициирования референдума, сообщает ТАСС.

Согласно постановлению комиссии, в установленные сроки оформленного в соответствии с законом ходатайства о регистрации инициативной группы не поступило. Обращение объединившихся 13 представителей четырех групп, выбравших формулировку вопроса пятой группы, не может быть рассмотрено как ходатайство о регистрации, пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина. Она напомнила, что для регистрации федеральной группы необходима регистрация подгрупп в 43 регионах.

За принятие постановления проголосовали девять членов ЦИК, один высказался против.

Всего, по словам Гришиной, инициативные подгруппы по всем пяти вопросам были зарегистрированы в общей сложности в 73 регионах. Наибольшее количество групп по одному вопросу - 24. По данным инициатора со стороны КПРФ Марии Прусаковой, 24 группы зарегистрированы по вопросу подмосковных общественников во главе с Мариной Семеновой. По остальным вопросам зарегистрировано 20, 19, 6 и 4 подгруппы.

Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, что вновь инициировать всероссийский референдум по повышению пенсионного возраста можно в любой момент, если отказ Центризбиркома не будет обжалован в суде. «Сегодня мы приняли постановление, с этой инициативой закончено. Если только это будут обжаловать в суде, тогда надо будет дождаться решения суда. Если никто не будет обжаловать, то в любой момент [можно инициировать новый референдум], пожалуйста», - сказала она журналистам.