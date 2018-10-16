Общество

Депутат Госдумы Александр Козловский выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в Керчи

Депутат Государственной Думы Александр Козловский выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в Керчи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших сегодня в Керченском политехническом колледже. Потрясен случившейся трагедией и искренне сопереживаю жителям Керчи и Республики Крым. Желаю огромных душевных сил всем, кого коснулась тяжелая утрата. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в сообщении.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы подобное не повторялось», - добавил Александр Козловский.

Напомним, вчера около полудня в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии следствия, стрельбу устроил 18-летний учащийся этого же учебного заведения Владислав Росляков, который впоследствии застрелился. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт), но затем переквалифицировал дело на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).