Теплый октябрь в Псковской области побил рекорды за всю историю наблюдений

Теплый октябрь в Псковской области побил рекорды за всю историю метеонаблюдений. Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, температурные рекорды в Псковской области наблюдались в Покров, 14 октября.
«Превышение было по всей области. В Великих Луках - до +21, в Пскове - до +20», - отметила она.
Напомним, если верить народным приметам, то россиян ждет не просто теплая, а очень теплая зима, ведь на праздник Покрова светило яркое солнце.
В Пскове собираются переименовать аэропорт «Кресты». По вашему мнению, кто из исторических деятелей достоин быть увековеченным в его названии?