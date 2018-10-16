Общество

Теплый октябрь в Псковской области побил рекорды за всю историю наблюдений

Теплый октябрь в Псковской области побил рекорды за всю историю метеонаблюдений. Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, температурные рекорды в Псковской области наблюдались в Покров, 14 октября.

Печоры, 14 октября

«Превышение было по всей области. В Великих Луках - до +21, в Пскове - до +20», - отметила она.

Напомним, если верить народным приметам, то россиян ждет не просто теплая, а очень теплая зима, ведь на праздник Покрова светило яркое солнце.