Общество

Управляем сами

Общенациональная ассоциация ТОС провела стратегическую сессию по организации территориального общественного самоуправления в регионах России. Прошла она в Псковском спортивно-туристическом комплексе «Раздолье».

Развернуть дискуссию федерального масштаба позволило участие в сессии руководителя политуправления ЦИК «Единой России», главы секретариата Генсовета партии Романа Романова и депутата Госдумы Александра Козловского, недавно избранного первым заместителем председателя правления Общенациональной ассоциации ТОС. От администрации Псковской области участие в сессии принял вице-губернатор Николай Цветков, отвечающий за внутреннюю политику. Послушать высоких руководителей и напрямую пообщаться с ними собрались представители всех 24 районов области, а также городов Псков и Великие Луки, города Москвы и Московской области. Среди них: общественные помощники Александра Козловского, координаторы фонда «Земляки», руководители некоммерческих организаций и местных органов власти, гражданские активисты.

Почти два дня более 70 участников первой в Псковской области стратегической сессии ОАТОС прорабатывали оптимальные модели территориального общественного самоуправления для нашего региона.

Задачу по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%, поставил президент Владимир Путин. Уже третий год решением этой задачи в масштабах всей страны активно занимается Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления (ОАТОС) под руководством председателя правления этой организации, президента Общероссийского конгресса муниципальных образований, депутата Госдумы Виктора Кидяева. Энергично взялся за создание, налаживание работы и развитие ассоциаций ТОС в регионах после своего избрания в высшее руководство ОАТОС и Александр Козловский. Прошедшая стратегическая сессия Общенациональной ассоциации ТОС в Псковской области стала одной из составляющих этой масштабной работы нашего депутата. Организована стратегическая сессия была на очень высоком теоретическом и практическом уровне с привлечением видных ученых и специалистов, таких как член ОАТОС, кандидат социологических наук Наталия Мельникова, которая более 20 лет занимается изучением и формированием местных общин в регионах РФ, в том числе и в Псковской области. Под стать теоретикам собрались и практики, хотя Наталия Мельникова и здесь в числе самых продвинутых российских специалистов – в тех же Великих Луках она внедрила при главе города институт общественных советников, и этот опыт признан одним лучших в стране и рекомендован к повсеместному внедрению. Сейчас эти научно-методические разработки Наталии Всеволодовны изучают и берут на вооружение уже в нескольких субъектах Российской Федерации. В нашем регионе распространением этого передового опыта занимается Ассоциация ТОС Псковской области. Руководитель ассоциации, член Общественной палаты области Алексей Кириллов выступил на этой стратегической сессии и в качестве эксперта. Одним словом, все участники мероприятия смогли и сами получить полезную информацию, и поделиться своим опытом с другими. Такая интерактивная форма обучения дает максимальный эффект.

«Главная же цель всех проводимых нами в регионах сессий и обучающих семинаров – вовлечь как можно больше граждан в процесс управления муниципальными образованиями, наладить прямой и откровенный диалог с людьми, – сказал Александр Козловский.– Бюджеты у многих наших муниципалитетов очень скромные. Но даже эти средства, например, на благоустройство территорий, иногда расходуются без обсуждения с жителями. Поэтому иногда детские площадки появляются там, где они не нужны. И в то же время не оправдываются ожидания жителей конкретного двора, населенного пункта. И ТОСы – это идеальный инструмент, чтобы сделать расходы бюджета более эффективными, более заточенными под запрос жителей, – пояснил парламентарий. – Кроме того, ТОСы помогают привлечь средства грантов, федеральных и региональных. Но нужно осознавать, что в регионах с невысокими доходами объем грантовой поддержки не может быть достаточным для повсеместного решения даже малой части проблемных вопросов».

Депутат рассказал о работе территориального общественного самоуправления на примере одной из эффективных и гибких моделей ТОС, которая действует в городе Великие Луки. С момента создания этой формы ТОС в 2016 году жителями были избраны 358 общественников. За это время ими инициировано порядка 400 мероприятий по благоустройству, в числе которых субботники по уборке территорий и посадке цветов, кустарников, деревьев, по ремонту и установке скамеек, беседок, качелей, урн. По предложению общественников устанавливались детские площадки, ремонтировалось асфальтовое покрытие во дворах, проводилась реконструкция уличного освещения, а старые светильники в подъездах были заменены на экономичные светодиодные. Также только в 2017 году было отремонтировано 59 дворов. И это без учета тех дворовых территорий, которые ремонтировались по программе «Формирование комфортной городской среды», где участие инициативных граждан обязательно. В 2017 году благодаря этому были обновлены 14 дворов, а в текущем – 17. В каждом появились современные детские площадки. Коэффициент трудового участия жителей – софинансирование трудом – оценивается более чем в 1,5 млн. рублей. И работа продолжается, с участием представителей территориального общественного самоуправления уже сформировано два бюджета, идет формирование бюджета на 2019 год.

«Представители ТОС стали довольно эффективными контролерами за расходованием бюджетных средств в части благоустройства, ремонта дорог и дворов, – отметил Александр Козловский, – их позитивное влияние на городскую среду видно невооруженным взглядом. Благодаря их активному участию само благоустройство дворов и территорий стало адресным, конкретным. Это делает расходование бюджетных средств еще более рачительным. Главное – это люди. Их инициативы и энтузиазм приносят большую пользу жителям, но обязательным условием является желание власти слышать и ориентироваться на предложения граждан».

Важно добавить, что семинар включал в себя крайне интересную и познавательную практическую часть. В рамках групповой работы участники сессии создавали собственные алгоритмы работы ТОС, учитывающие специфику конкретных муниципалитетов.

«Вся деятельность администрации Псковской области сегодня направлена на реализацию этого магистрального проекта – создания сети ТОС в Псковской области, – подчеркнул Николай Цветков.– Мы выделили для себя несколько основных направлений, и первое – это финансовая поддержка путем выделения грантов и субсидирования инициатив граждан. Далее – правовое обеспечение деятельности ТОС».

Оценку по итогам групповых работ поставил руководитель политуправления аппарата ЦИК партии «Единая Россия» Роман Романов, который выступил с позиции партии. Он проанализировал наработки участников сессии и отметил, что секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак считает крайне важным слушать и слышать людей, и самоуправление – самостоятельное управление граждан – сегодня основное условие эффективного взаимодействия общества и власти.

«Самоуправление, – сказал Роман Романов, – это именно самостоятельное управление, и наша задача – помочь гражданам осознать и использовать все возможности, которые им дает ТОС.

Первая стратегическая сессия, по мнению всех участников, оказалась полезной и эффективной.

«Каждый из нас должен помнить, что главное в государстве – это люди. И наша задача – использовать все возможности, чтобы жизнь граждан России во всех регионах становилась все более удобной, комфортной и долгой», – подчеркнул Александр Козловский.