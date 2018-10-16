Ушел из жизни руководитель фольклорного ансамбля «Новоржевские скобари» Валерий Андреев

15 октября на 64-м году ушел из жизни Валерий Андреев - руководитель Народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Новоржевские скобари». Об этом сообщает Областной центр народного творчества.
Он был создателем, талантливым руководителем, участником и просто душой этого самобытного коллектива. Ансамбль «Новоржевские скобари» хорошо знали и любили в Псковской области и за ее пределами. Коллектив, которым руководил Валерий Андреев, неоднократно участвовал во всероссийских, международных и областных фестивалях и конкурсах.
За большой вклад в развитие самодеятельного художественного творчества Псковской области Валерию Андрееву было присвоено почетное звание «Душа земли Псковской».
Коллектив Псковского областного центра народного творчества выражает глубокие соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам Валерия Андреева.