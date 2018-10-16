Общество

Ускорить передачу стадиона «Машиностроитель» на региональный уровень поручил губернатор властям Пскова

Ускорить передачу стадиона «Машиностроитель» на региональный уровень поручил властям Пскова губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее поручение он озвучил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Международных Ганзейских дней в Пскове.

Докладывая текущее положение дел по реализации инфраструктурных проектов, первый заместитель губернатора Вера Емельянова указала стадион в числе проблемных объектов. «Есть риск неосвоения в этом году и возврата в федеральный бюджет средств на стадион «Машиностроитель», на объекты городской инфраструктуры, включая фасады зданий и объекты доступной среды. Прорабатываются разные формы реализации этих проектов, готовится предложение для федерального оргкомитета по сохранению этих денег и завершению этих объектов», - пояснила вице-губернатор.

Что касается стадиона «Машиностроитель», ускорить решение вопроса могла бы передача объекта на региональный уровень. Глава городской администрации Александр Братчиков сегодня подтвердил, что город готов на это пойти, чтобы можно было или определить единого поставщика услуг, или в кратчайшие сроки объявить конкурс на реконструкцию.

«Давайте передавать на региональный уровень. Это нормальная схема, которая позволит идти и по одному, и по второму направлению. Если от нас что-то требуется, чтобы ускорить процедуру, мы это сделаем», - отметил губернатор.