Общество

Запрет на регистрацию автомобиля побудил жителя Пыталово к оплате долга

В ОСП Островского и Пыталовского районов должник оплатил около 100 тысяч рублей для снятия запрета по регистрации со своего автомобиля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в отношении жителя Пыталово П., в ОСП Островского и Пыталовского районов находилось 5 исполнительных производств. Задолженность в общей сумме в 97,5 тысяч рублей должник П. задолжал перед налоговой инспекцией, долгое время не платя транспортный налог.

Так как у П. в собственности находился автомобиль, для правильного и своевременного исполнения решения уполномоченного органа, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении машины должника.

Получилось так, что П. необходимо было продать свой автомобиль, но при продаже ему было отказано - ведь П. числился в должниках, а его машина попала под запрет.

После отказа в продаже своего автомобиля, должник не стал затягивать с оплатой своего долга, и придя добровольно на прием к судебному приставу-исполнителю, получив от него квитанцию, оплатил всю сумму долга в полном объеме. 97,5 тысяч рублей основного долга и 3 тысячи исполнительского сбора - такова стала законная плата за снятие со своего автомобиля всех запретов.

Погашение задолженности в полном объеме позволило судебному приставу-исполнителю вынести постановления об отмене запрета на проведение регистрационных действий с транспортным средствам и окончить исполнительные производства фактическим исполнением.