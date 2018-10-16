Общество

Михаил Ведерников поручил уточнить потребность в номерном фонде для официальных ганзейских делегаций

Уточнить потребность в номерном фонде для официальных делегаций, которые прибудут на Ганзейские дни в Псков летом 2019 года, призвал власти Пскова губернатор Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее поручение он озвучил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Ганзы.

«Большая часть номерного фонда забронирована под официальные делегации. Мы ожидаем максимум 3 тыс. человек. С учетом того, что номерной фонд гостиниц в Пскове насчитывает 4500 мест, значительная часть брони на номера востребована не будет», - констатировал губернатор.

Он также напомнил о своей недавней встрече с представителями турбизнеса, которые выразили пожелание рационально подходить к заблаговременной брони. В связи с этим Михаил Ведерников поручил до конца января сформировать представление по потребности в номерном фонде для официальных гостей, а оставшиеся номера «отдать в рынок».