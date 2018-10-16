Общество

Вера Емельянова призвала включить в бюджеты города и области расходы на софинансирование культурных мероприятий в рамках Ганзейских дней

Включить в бюджеты Псковской области и Пскова расходы на софинансирование культурных мероприятий, которые пройдут в рамках Международных Ганзейских дней летом 2019 года, призвала первый вице-губернатор региона Вера Емельянова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение она озвучила сегодня на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Ганзы.

Вера Емельянова напомнила, что ранее Псковская область получила от федеральных властей отказ в выделении 109 млн рублей на проведение культурных событийных мероприятий в рамках Ганзейских дней. По итогам обсуждения этой проблемы с председателем федерального оргкомитета Ольгой Голодец та поручила профильным министерствам проработать вопрос о выделении требуемых средств. Речь идет о финансировании 22 событийных мероприятий.

Псковские власти планируют заострить внимание на этом вопросе еще раз на ближайшем заседании федерального оргкомитета. А пока вопрос не решен, Вера Емельянова предложила включить в бюджеты Псковской области и Пскова расходы на софинансирование данных мероприятий. «Пока у нас денег на эти цели не предусмотрено», - резюмировала первый заместитель губернатора.