95 млн рублей не хватает на капремонт Псковской областной библиотеки

95 млн рублей не хватает на капремонт Псковской областной универсальной научной библиотеки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова на сегодняшнем заседании оргкомитета по подготовке и проведению Ганзы.
«Из федерального бюджета на объект должно быть выделено 215 млн рублей, недостает 95 млн. Работы на объекте выполняются, и в проекте бюджета Минкульта заявка на продолжение работ присутствует», - доложила Вера Емельянова.
Вице-губернатор Александр Кузнецов добавил к ее словам, что после независимой экспертизы пришлось перепроектировать работы по фундаменту - изначальный проект оказался ошибочным, поэтому было упущено время, а объемы работ по фундаменту, напомним, выросли в три раза.
«Сегодня есть четкие технические решения и понимание, что объект будет завершен. В случае выделения средств мы готовы завершить объект в полном объеме», - заключил Александр Кузнецов.