Общество

С 1 января в Псковской области стартуют «Прямые выплаты»

С 1 января 2019 года Псковское региональное отделение Фонда социального страхования РФ планирует работу в условиях пилотного проекта «Прямые выплаты», который затронет как работодателей, так и всех работающих граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Фонда социального страхования РФ, в настоящее время на территории нашего региона финансовое обеспечение расходов на выплату пособий работающим гражданам осуществляется на основе «зачетного» механизма, согласно которому пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством выплачиваются работодателем по месту работы застрахованного лица в счет начисленных страховых взносов в Фонд социального страхования. Недостающие средства на выплату пособий (сверх начисленных сумм страховых взносов) выделяются работодателю региональным отделением Фонда. Сумма страховых взносов, подлежащих перечислению страхователями, уменьшается на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам.

Проект «Прямые выплаты» предполагает отказ от «зачетного» принципа. Теперь работодатели станут перечислять страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в полном объеме, без уменьшения на сумму выплаченных пособий.

Пособия будут выплачиваться застрахованным лицам напрямую - непосредственно Псковским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. Что касается застрахованного лица, то для самого работника почти ничего не изменится. По-прежнему, ему необходимо будет представить работодателю документы, подтверждающие его право на получение пособия. Среди новшеств – заявление по установленной форме о выплате соответствующего вида пособия, в котором он должен будет указать номер банковского счета или другой удобный способ перечисления денежных средств. Законодательством определены и сроки предоставления документов работником. Он может обратиться с заявлением для получения пособия не позднее 6 месяцев с даты окончания страхового случая. К примеру, за единовременным пособием при рождении ребенка – не позднее 6 месяцев со дня его рождения, по уходу за ребенком – не позднее, чем через 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет и т.д.

Необходимый для расчета пособий пакет документов страхователь в установленный законом срок обязан будет направить в региональное отделение ФСС по месту своей регистрации. Самый удобный и быстрый способ представления документов – в электронном виде. Страхователь готовит реестр получателей пособий установленной формы, в который он вносит всю информацию, необходимую для расчета пособий. Реестр подписывается электронной подписью руководителя организации. Руководитель и главный бухгалтер предприятия несут ответственность за достоверность представленной информации. Сформировать реестры в электронном виде можно с помощью бесплатной программы, разработанной Фондом социального страхования, или при помощи программного обеспечения сторонних производителей.

Организации и индивидуальные предприниматели, у которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек, представляют реестры только в электронном виде. Работодатели с численностью сотрудников менее 25 человек, могут доставить документы для расчета пособий лично сотрудникам Псковского регионального отделения ФСС, а также почтой или курьером. В этом случае документы предоставляются с описью.

Только в случае прекращения страхователем деятельности, в том числе при невозможности установления его фактического местонахождения на день обращения за пособием, работник может самостоятельно подать документы в региональное отделение Фонда.

Региональное отделение Фонда в течение 10 календарных дней со дня получения всех необходимых документов принимает решение о назначении и выплате пособий, и перечисляет пособие застрахованным лицам.

Пилотный проект касается выплаты следующих пособий: по временной нетрудоспособности (в т.ч. в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием); по беременности и родам; единовременного пособия женщинам при постановке на учёт в медицинские организации в ранние сроки беременности; единовременного пособия при рождении ребёнка; ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет; оплаты дополнительного отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого), предоставляемого на период лечения, проезда к месту лечения и обратно застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.

Следует учесть, оплата 3-х первых дней временной нетрудоспособности будет, как и прежде, производиться работодателем (страхователем) за счет собственных средств. Проект затронет порядка 228 тысяч работников, более 17 тысяч работодателей региона. Новый порядок расчета и выплаты пособий позволит гражданам получать полагающиеся им по закону пособия своевременно и в полном объеме, независимо от финансового положения работодателя, а сама система расходования средств социального страхования станет более прозрачной. Проект позволит создать систему контроля правильности назначения пособия, расчета его размера, а также сократит случаи страхового мошенничества.