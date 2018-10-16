Общество

В Псковской области впервые проходит корсовет по взаимодействию таможенных и налоговых органов СЗФО

Псков впервые стал местом проведения координационного совета по взаимодействию таможенных и налоговых органов Северо-Западного Федерального округа. Заседание корсовета проходит в администрации региона в четверг, 18 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в нем принимают участие руководители и представители таможенных и налоговых органов из различных субъектов СЗФО, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин и первый заместитель председателя государственного комитета по Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Марина Аникеева.

Приветствуя участников совещания от лица аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО, Андрей Калинин подчеркнул, что решение провести это мероприятие на территории Псковской области является особенно актуальным. «Несмотря на небольшую территорию и численность народонаселения, наш регион имеет стратегическое значение. Сейчас в Псковской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности, развитие международного сотрудничества и приграничных районов. Особое геополитическое положение региона закономерно повышает интерес деловых кругов разных стран к нашему субъекту», - отметил главный федеральный инспектор и добавил, что в этой связи объединение усилий таможенной и налоговой служб позволит усилить контроль за экономической безопасностью государства.

Начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Федеральной таможенной службы России Валерий Селезнев, в свою очередь, сделал акцент на актуальности эффективного взаимодействия таможни и налоговой службы в создании благоприятных условий для легального бизнеса и максимальных препятствий для реализации так называемых «серых схем».

После приветствия руководителей федеральных структур, совещание продолжилось обсуждением итогов совместной работы по взаимодействию таможенных и налоговых органов СЗФО за 1 полугодие. Также на нем будут рассматриваться основные проблемы взаимодействия таможни и налоговой и будут сформулированы задачи на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Отдельный вопрос повестки дня - об утверждении Регламента взаимодействия таможенных и налоговых структур по организации проведения скоординированных контрольных мероприятий.

Отметим, что решения, принимаемые в ходе Координационного совета, являются обязательными для исполнения таможенными и налоговыми органами.