Общество

ОНФ подготовит изменения в законодательство по ужесточению правил выдачи лицензий на оружие

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает обсудить вопрос ужесточения правил выдачи лицензий на оружие. Это касается как возможного повышения возраста для покупки оружия, так и медицинского обследования, выдачи справок, необходимых для получения лицензии. К дискуссии будут приглашены профильные эксперты, в том числе и представители Росгвардии, после чего эксперты ОНФ подготовят соответствующие предложения по изменению в законодательство, сообщает пресс-служба ОНФ.

«Мы считаем, что эта проблема назрела, и нужны системные изменения, – заявил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов. – У нас в стране щепетильно относятся к продаже молодым людям сигарет и алкоголя, спрашивают паспорт и проверяют возраст. Но, как показала вчерашняя трагедия, у восемнадцатилетнего парня из Керчи не возникло проблем при покупке стрелкового оружия и большого количества патронов. Возникают вопросы и по поводу того, как такой человек мог получить справку у психиатра?».

По словам Старшинова, необходимо обсудить вопрос повышения возраста для покупки оружия, особенно если гражданин не является охотником: «Это может быть 25 лет, когда человек уже более-менее сформировался. Не стоит забывать, что важную роль в воспитании мужчины играет, например, армия. Там не только учат обращаться с оружием, но и формируют характер. При этом, командир и сослуживцы могут заметить в человеке особенности в поведении и мышлении».

Он отметил, что это только один из вопросов, который следует обсудить, потому что проблему следует решать в комплексе. Стоит подумать и о возможном пересмотре системы выдачи различных справок, разрешающих приобретение и хранение оружия, уверен он.

«Сегодня справка от психиатра - это зачастую не результат обследования. Человек просто подтверждает, что он не состоит на учете. Достаточно ли этого, или все-таки для получения оружия нужно пройти более серьезное обследование?» - отметил Старшинов.

Вне сомнения, важно знать цель, с которой человек приобретает оружие, реальный ли он охотник или нет, добавил Старшинов: «Насколько мне известно, в России имела место практика выдачи охотничьих билетов, что называется, направо и налево. Их получили и люди, далекие от охоты. Вся эта сфера требует проведения ревизии и возможного ужесточения процедур. Еще один возможный шаг - введение поручительства, когда один охотник поручается за другого при предоставлении охотничьего билета. Есть ведущие охотничьи союзы, и с ними это нужно обсудить. Раньше сдавали охотничьи минимумы, проверялось наличие у человека минимально необходимых теоретических знаний. То есть принадлежность к охотничьему сообществу надо было подтверждать. Как это происходит сейчас – большой вопрос».

Он добавил, что эксперты Народного фронта проработают этот и другие вопросы и подготовят соответствующие изменения в законодательство.

«ОНФ подключит к дискуссии профильных экспертов, в том числе и представителей Росгвардии, потому что они осуществляют лицензионную работу, организуем круглый стол и выслушаем их аргументы и рекомендации», - подчеркнул Старшинов.

Напомним, что в среду в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого погиб 21 человек, несколько десятков человек получили ранения. Подозреваемый в совершении стрельбы и взрыва покончил с собой, им оказался учащийся колледжа - 18-летний Владислав Росляков. Он получил охотничье оружие в сентябре на законных основаниях, был признан психически вменяемым, сообщают СМИ.