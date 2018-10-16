Общество

Учителей Псковской области приглашают провести экоурок о сохранении редких видов животных

WWF России в партнерстве с движением ЭКА создали всероссийский интерактивный урок для школьников «Сохранение редких видов животных и растений» и приглашают педагогов Псковской области провести его в своих классах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в движении ЭКА, цель урока - в увлекательных игровых форматах рассказать о значении биологического разнообразия, роли редких видов животных и растений в природных системах и действиях, которые каждый из нас может предпринимать для их сохранения.

Учителя могут провести урок, бесплатно скачав материалы для проведения занятия на сайте редкиевиды.рф . Специальной подготовки для проведения урока не требуется. После регистрации на сайте учитель получает доступ к двум комплектам материалов − для проведения урока в младших и в средних-cтарших классах. Каждый комплект включает методическое пособие и видеогид для подготовки занятия, красочную анимированную презентацию, набор материалов для выполнения интерактивных игровых заданий, складную книжку-памятку с полезными советами.

Благодаря уроку школьники познакомятся с исчезающими видами животных и растений, выяснят причины их исчезновения и узнают о последствиях вмешательства человека в экологические процессы. Урок рассказывает о доступных каждому способах сохранять биоразнообразие на планете. В ходе игровых заданий школьники младших классов отправятся в увлекательное игровое путешествие-экспедицию для изучения редких животных, а старшеклассники, управляя крупными компаниями в ходе ролевой игры, оценят влияние хозяйственной деятельности человека на экосистемы.

После проведения урока все учителя, приславшие отзыв с фотографиями о проведенном занятии, получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы. Лучшие фотографии с проведенных уроков попадут во всероссийский онлайн-альбом. Занятие могут также провести для своих детей родители и экоактивисты.