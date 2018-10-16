Небольшой дождь возможен в пятницу в Псковской области

Расширить дорожное полотно и убрать «зебру» - пскович рассказал, как избавиться от пробок на Коммунальной

Заработавшему 1,5 млн рублей на наркотиках псковичу грозит 20 лет тюрьмы

Псковичка обманывала людей через «Инстаграм» и заработала более 100 тысяч рублей