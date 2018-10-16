Общество

Организовать аромапарную в женском отделении бани на Конной планирует депутат гордумы

Сегодня, 18 октября, состоялся рабочий выезд, в ходе которого глава Пскова Иван Цецерский, его заместитель Сергей Гаврилов, депутаты Александр Баев и Григорий Турчин проинспектировали работу муниципального банно-прачечного комбината.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, первой точкой контрольного выезда стала баня №3 по улице Боровая, 26. Как сообщил директор МП г. Пскова «Банно-прачечный комбинат», депутат гордумы Сергей Колосов, здание было построено в 1957 году, капитальный ремонт проводился в 1970 году. Площадь бани составляет 237,2 кв.м. Он также отметил, что одного отделения, которым располагает предприятие, недостаточно, так как баню посещают не только жители микрорайона, но и других районов города. Это сказывается на себестоимости оказываемых услуг. По его словам, здание требует капитального ремонта, замены труб водопровода, ремонта кровли, установки вентиляции.

Следующим объектом выезда стала баня №5 по улице Конной, 8. Участники выезда осмотрели территорию бани. Сергей Колосов рассказал, что баня 1997 года постройки, капитальный ремонт в последний раз проводился в 2004 году. Баня является единственной муниципальной баней в районе Завеличья и единственным предприятием банно-прачечного комбината, которое работает с прибылью.

Участники выезда отметили, что на территории здания находятся неиспользуемые площади. Так, из-за неудовлетворительного технического состояния не эксплуатируется просторное помещение на первом этаже. Глава Пскова предложил оборудовать в данном месте игровую комнату или тренажерный зал. Также он подчеркнул, что необходимо усовершенствовать тарифную политику - например, ввести льготные тарифы: семейный, пенсионный, студенческий и прочее.

Сергей Колосов рассказал, что некоторые площади уже сданы в аренду местным предпринимателям - с сегодняшнего дня в здании работает кафе. Кроме того, депутат планирует организовать в женском отделении бани аромапарную. Глава Пскова также отметил, что необходимо привести в порядок прилегающую территорию и осуществить посадку зеленых насаждений.

Участники выезда посетили также баню №1 на улице Советской, 42. Сергей Колосов рассказал, что здание 1946 года постройки, капитальный ремонт проводился более 20 лет назад. По словам сотрудников учреждения, ее услугами пользуются в основном люди старшего поколения.

Директор предприятия сообщил, что эта баня самая убыточная, так как парилки отапливаются электричеством, что требует больших затрат. Для увеличения количества посещений с 1 октября введен специальный тариф для пенсионеров - 100 рублей в будние дни.

Напомним, в ходе 15-й сессии Псковской городской Думы, депутаты заслушали отчет о деятельности муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат», а также предложения его директора, депутата Сергея Колосова, по выводу учреждения из кризисной ситуации.